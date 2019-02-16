باسم مرسى يزور أحمد دويدار.. ورسالة دعم بعد جراحة وتر أكيليس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص باسم مرسي مهاجم فريق سموحة، على زيارة أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربى بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس. ووجه باسم مرسي رسالة دعم لدويدار عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" قائلا: "ألف سلامة عليك يا صاحبي.. إن شاء الله ترجع أجمد من الأول". وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

باسم مرسى ودويدار

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