شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف يرحل عن قيادة شباب الزمالك بعد خماسية النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، عن قيادة الفريق الأبيض مواليد 99 بعد الخسارة من النجوم بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب نادى النجوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

من جانبه قال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات لـ"الخليج 365":"مستمر فى عملى داخل الزمالك باللجنة الفنية ولا يوجد أى أزمة ، و أوضحت موقفى لإدارة النادى إننى لعبت مباراة النجوم بـ3 لاعبين فقط من مواليد 99 وهم عمر عبد الوارث وأحمد ذكى وسيف محسن وباقى اللاعبين كانوا مواليد 2000 لذلك حدثت تلك الخسارة وفزت على نفس الفريق فى الدور الأول عندما كان معى الفريق كاملا بكافة لاعبيه الأساسيين".