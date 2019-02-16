شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج و عبد الجواد وطارق مؤمن يتأهلون لنصف نهائي بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعي علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الخامس، فارس الدسوقي وطارق مؤمن المصنف الثالث، إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش.

وفاز علي فرج على منافسه عمر مسعد في الدور ربع النهائي من البطولة، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 42 دقيقة.

فيما تأهل كريم عبد الجواد إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على عمر عادل مجيد بثلاثة أشواط نظيفة أيضا، وتغلب فارس الدسوقي على مروان الشوربجي المصنف الثامن، ليلحق بنصف النهائي أيضا.

وأخيرا تغلب طارق مؤمن على منافسه مازن هشام بثلاثة أشواط نظيفة، ليكمل رباعي الدور نصف النهائي من البطولة، والذي تنطلق منافساته غدا السبت