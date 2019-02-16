مصراوي - كتب - عبد القادر سعيد: أكد أليساندرو ألتوبيلي نجم إنتر ميلان ويوفنتوس السابق أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى "السيد العجوز" لو تمت ستكون ناجحة بكل المقاييس الرياضية والاقتصادية. وفي تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس" قال ألتوبيلي:"اتصل بي مدير صحيفة توتو سبورت لاستطلاع رأي حول صفقة انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس لو تمت". وأضاف ألوتبيلي:"قلت له (مدير الصحيفة) أن الفكرة في حد ذاتها عبقرية، عودة صلاح إلى إيطاليا ولعبه مع يوفنتوس تحديداً سيجعله يبزُغ ويتألق". وتابع لاعب يوفي السابق:"صلاح لديه تجارب سابقة مع فيورنتينا وروما...

كانت هذه تفاصيل خبر نجم إنتر السابق: صلاح سيتألق مع يوفنتوس.. وستكون صفقة عظيمة اقتصادياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.