شاهد.. بايرن ميونخ يخطف فوز صعب من أوجسبورج

كتبت: سارة جاب الله

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على حساب مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

وافتتح أوجسبورج التسجيل منذ الدقيقة الأ عبر ليون جوريتسكا هدف ضد مرمى فريقه،وتعادل كينجسلي

كومان لفريق أوجسبورج في الدقيقة 17،وفي الدقيقة 23أضاف أوجسبورج الهدف الثاني عبر دونج وون جي، قبل أن ينجح كينسجلي كومان من تعديل الكفة مرة أخرى لصالحبايرن ميونخ في الدقيقة 48 من عمر اللقاء،وفي الدقيقة 53، سجل الظهير الأيسر ديفيد ألابا هدف الانتصار لصالح بايرن ميونخ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 50 نقطة.