فيديو.. يوفنتوس يتغلب علي فروسينوني بثلاثية دون رد

كتبت: سارة جاب الله

إنتهاء مباراة يوفنتوس وفروسينوني بثلاثية دون رد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطارمواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكاليتشو ".

سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخة من خارج المنطقة ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17

، وسجل "الدون" كرستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة أبناء السيدة العجوز حتي نهاية المباراة.

ومازال يوفنتوس منفرداً بصدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.