فيديو.. يوفنتوس يتقدم على فروسينوني بثنائية في الشوط الأول

ديبالا وكريستيانو رونالدو كتب - محمد صبحي تقدم فريق يوفنتوس على فروسينوني بثنائية دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الأن على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطار مواجهات الجولة 24 من بطولة

سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخة من خارج المنطقة ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17 واستمرت سيطرة أبناء السيدة العجوز حتى نهاية نصف اللقاء الأول. مواجهات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكاليتشو ".سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخة من خارج المنطقة ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17 واستمرت سيطرة أبناء السيدة العجوز حتى نهاية نصف اللقاء الأول.

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