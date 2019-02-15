أعلن المدير الفني مختار مختار عن قائمة فريق الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي التي ستقام غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتازلكرة القدم.
وضمت قائمة الإنتاج كلا من:
" عامر عامر ، أحمد يحيي ، محمود البدري ، محمد عادل ، أحمد شديد قناوي ، أحمد رؤوف ،
كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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