رياضة | أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 15/2/2019 .. تجديد عقد فالفيردي

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يخوض فريق برشلونة مواجهة نارية ضد بلد الوليد مساء الغد في إطار الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الاسباني كما يحتل البارسا المركز الأول برصيد 51 نقطة.

وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 19/2/2019:

- فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد

أعلن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، ، قائمة فريقه التي ستواجه بلد الوليد، مساء غدًا السبت، ضمن الجولة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت القائمة كالتالي:

تير شتيجن، إيناكي بينا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، لينجليت، ألبا، كيفن برينس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، مالكوم، كوتينيو، ديمبلي، سواريز، ميسي.

- أول تعليق من فالفيردي بعد تجديد عقده مع برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إنه سعيد بين جدران البارسا، مشيرا إلى أنه يسعى لحصد البطولات مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "لدي راحة كبيرة بالعمل في البارسا، وأشعر بالراحة في التعامل مع اللاعبين الكبار داخل الفريق".

وأضاف : "اتمنى حصد جميع البطولات مع برشلونة هذا الموسم، واشكر إدارة البارسا علي ثقتها الكبيرة لقيادة الفريق في السنوات القادمة".

- الكشف عن دوافع برشلونة لتجديد عقد فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الدوافع التي قامت بتريك مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد المدير الفني للفريق، إرنيستو فالفيردي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن هناك دوافع عديدة جعلت البارسا يسرّع من عملية تجديد عقد فالفيردي، أبرزها نتائج الفريق، فالبارسا حالياً هو متصدر الليجا، وأيضاً تأهل كمتصدر لمجموعته في دوري الأبطال. وكان قد إفتتح الموسم بالفوز بلقب السوبر، عدا عن ذلك الفوز بثنائية الليجا والكأس الموسم الماضي.

- أومتيتي يزف بشرة سارة لجماهير برشلونة

أكد المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، نجم فيرق برشلونة الإسباني، على اقتراب عودته للدفاع عن الفريق الكتالوني مرة أخرى، بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة في الركبة.

وقال أومتيتي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "أنا بخير ولم يتبق أمامي سوى القليل لكي أعود للعب، كل شيء يسير على ما يرام، أنا على وشك العودة".

- بارتوميو يُعدد فوائد تجديد برشلونة لعقد فالفيردي

أشاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بخطوة التجديد للمدير الفني للفريق إرنيستو فالفيردي، في ظل استقرار أوضاع الفريق تحت قيادته.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "بتجديد عقد ارنستو فالفيردي نضمن استمرارية المدرب والشخص الذي يمثل قيم نادي برشلونة، ورؤية كرة القدم لدينا بطريقة ممتازة، نحن نشارك مشروعا رابحا للبارسا".

- برشلونة يقترب من تجديد تعاقده مع ألبا

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، لحسم ملف تجديد عقد ظهيره الأيسر المتألق، جوردي ألبا، في الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن التجديد لـ جوردي ألبا، سيكون هو اللاعب التالي الذي سيجدد تعاقده مع البلوجرانا.

- كواليس تجديد برشلونة لـ فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الدور الحاسم في نجاح مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد المدير الفني إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لاعبو البارسا وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هم المفتاح في تجديد عقد فالفيردي.

حيث أن كل لاعبي البلوجرانا سعداء مع فالفيردي، وقد اكتسب المدرب احترام كل الموظفين في النادي، واختاروا استمراريته في تدريب الفريق الأول.

- برشلونة يتراجع عن ضم رابيوت

استقر مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، على حسم ملف التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا قد تعب من انتظار رابيوت، وقريبا سوف يتم استبعاد فكرة التعاقد معه.

- انفراجة في مفاوضات برشلونة مع مدافع أياكس

كشفت تقرير صحفية إسبانية، أن مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد ريال مدريد الإسباني، قد اكدت لسؤولي برشلونة، أن المدفاع الرائع ماتياس دي ليخت لديه أشياء رائعة، تجعل البارسا يتحرك بقوة لحسم ضمه.

وصار دي ليخت مطلوبًا من قبل جميع الأندية الاوروبية الكبرى، لكنه يحلم باللعب مع زميله فرانكي دي يونج، ويبدو أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو مستعد للاستثمار في هذه العملية.