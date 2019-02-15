رياضة | 7 مواجهات قوية تحدد مصير سولسكاير مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات قوية تحدد مصير سولسكاير مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن هزيمة مانشستر يونايتد من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وضعت أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق فى موقف لا يحسد عليه خاصة وأنه يتطلع إلى تولى منصب تدريب الشياطين الحمر بشكل دائم بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقاد سولسكاير مانشستر يونايتد في 12 مباراة منذ 21 ديسمبر الماضي واستطاع تحقيق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وإذا رغب سولسكاير في الوصول إلى أهدافه بتولي منصب المدير الفني للفريق بشكل نهائي سيكون أمامه تحد كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يقع على عاتقه تحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات مثيرة على المستويين المحلي والأوروبي، يرصدهم "الخليج 365 الرياضي" على النحو التالي:

1- تشيلسي يوم 18 فبراير المقبل في الدور الخامس لكأس الإتحاد الإنجليزي.

2- ليفربول يوم 24 فبراير المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزى.

3 - كريستال بالاس يوم 27 فبراير المقبل في الجولة الـ 28 من الدوري على ملعب سيلهرست بارك.

4 - ساوثهامبتون يوم 2 مارس المقبل في الجولة الـ 29 من الدوري.

5 - باريس سان جيرمان يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء في مباراة العودة من دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

6 - آرسنال يوم مارس في الجولة الـ 30 من الدوري على ملعب الإمارات.

7 - مانشستر سيتي يوم 16 مارس في الجولة الـ 31 من الدوري.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة متأخراً بـ 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي وليفربول والمتساويان بـ 65 نقطة لكل منهما لكن يتفوق السيتيزنز بفارق الأهداف.