رياضة | ختام الدورة المجمعة الأولى لدوري الطائرة جلوس بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام الدورة المجمعة الأولى لدوري الطائرة جلوس بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس، والتى أقيمت خلال الفترة من ١٣ إلي ١٥ فبراير الجاري، بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ.

وشهدت البطولة، إقامة ٣٠ مباراة بين الفرق المشاركة، علي مدار الثلاث أيام الماضية، حيث اتسمت المنافسات بالقوة والسخونة، وجاءت نتائج مباريات اليوم الثالث كالتالي :

فاز نادي الحرية ببورسعيد علي نظيره الإرادة والتحدي بكفر الشيخ بثلاث أشواط نظيفة، وفاز نادي المستقبل بالأسكندرية علي نادي الإيمان بسوهاج، ونادي العزيمة بالإسماعيلية علي جمعية الرياضيين بدمياط، بنفس النتيجة.

فيما فاز نادي مبارك بني سويف علي نادي السلام ببنها، ومركز شباب زينهم علي مركز شباب صقر قريش، بثلاث أشواط لشوط، وفاز نادي الرباط والأنوار علي نادي المعاقين بالفيوم بثلاث أشواط لشوطين.

وتقام مسابقة الدوري العام والتي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، ويشارك في البطولة ١٨٠ لاعب يمثلون ١٢ نادي هم الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، المستقبل بالأسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببني سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادي الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادي المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش.