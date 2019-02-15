رياضة | في خطوة مفاجئة.. رئيس الزمالك يقرر إقالة مدرب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خطوة مفاجئة.. رئيس الزمالك يقرر إقالة مدرب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة وليد صلاح عبد اللطيف من القيادة الفنية لفريق 99 بالنادي.

وجاء قرار رئيس القلعة البيضاء بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق الشباب بالنادي من نجوم اف سي أمس بخمسة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وحقق الفارس الأبيض الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز على فريق النجوم بهدف الساحر أيمن حفني.

ويستعد الفريق الأول لخوض مباراة قوية أمام إنبي بعد غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري.