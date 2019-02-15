رياضة | من هي "واندا نارا" التي أشعلت نار الخلاف بين إيكاردي وإنتر ميلان؟.. صاحبة قصة الخيانة الكبري

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أشعلت الحسناء المثيرة "واندا نارا" زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي، أزمة كبيرة بين النجم الأرجنتيني وإدارة الإنتر علي خلفية المماطلة في تجديد اللاعب تعاقده مع النادي وإصرارها على تحديد مستقبله، ونتج عن تلك الأزمة تجريد اللاعب من شارة قيادة النيراتزوري واستبعاده من مباريات الفريق .

وكانت واندا نارا أطلقت عدة تغريدات حملت بعض الإساءة لإنتر ميلان فيما يخص مفاوضات النادي مع "إيكاردي" لتجديد تعاقده، حيث كتبت تعليقًا على توقف المفاوضات بشكل مفاجئ مع اللاعب: "هاتفي يعمل وأجيب على الجميع، الإنتر يريد أن يظهر أنني الطرف السيئ، ولكني لست مسؤولة، إيكاردي مستعد لمواصلة مشواره في إنتر ميلان".

وكتبت تغريدة أخري:" إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو"، وتسبب سكوت إيكاردي أمام إساءة زوجته ووكيلة أعماله لنادي إنتر ميلان بشكل متكرر في غضب إدارة النادي وقررت تجريد اللاعب من شارة القيادة.

من هي واندا نارا سبب أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان:

واندا نارا من مواليد 10 ديسمبر لعام 1986 في بيونس إيرس بالأرجنتين، هي عارضة أزياء وممثلة أرجنتينية شاركت في عدة أعمال فنية ومسرحية في الفترة من 2005 وحتي 2009، وهي شقيقة عارضة الأزياء الشهيرة "زايرا نارا".

اتجهت واندا نارا مؤخرًا للعمل كـ"وكيلة لاعبين"، وتتولي حاليًا إدارة أعمال زوجها ماورو إيكاردي.

تزوجت واندا نارا من الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب سامبدوريا الإيطالي في 28 مايو 2008 واستمرت علاقتهما 5 سنوات قبل أن ينفصلا، وأنجبت منه 3 أبناء، فالنتينو جاستون لوبيز، وكونستينو وبنيديكتو، بعد طلاقها من "لوبيز" تزوجت من صديقه ومواطنه ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان في يوليو 2014، وأنجبت منه ابنتان "فرانشيسكا"، و"إيزابيلا"، في واقعة صُنفت تحت بند "الخيانة الكبري".

وتسببت "واندا نارا" في إنهاء علاقة الصداقة القوية بين ماكسي لوبيز وماورو إيكاردي، حيث غضب نجم سامبدوريا، من صديقه "إيكاردي" بسبب طعنه له وزواجه من زوجته السابقة، فضلًا عن نشر الصور لهما سويًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت "نارا" الخلاف بينهما بعدما نشرت بعض التغريدات المسيئة ضد زوجها السابق.

كما أن الحسناء الأرجنتينية عادت وأشعلت نار الخلاف مجددًا بين لوبيز وإيكاردي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعمدت نشر صور زوجها السابق، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" لـ"لوبيز" مع شقيقتها وشقيقة إيكاردي في وضع غير لائق مما آثار غضب الأخير ضد صديقه السابق.

واندا نارا وضعت زوجها "إيكاردي" أمام أزمة جديدة مؤخرًا ولكن هذه المرة مع إنتر ميلان وذلك بسبب المماطلة في مفاوضات تجديد اللاعب تعاقده مع النادي الإيطالي، حتي أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلي أن الحسناء الارجنتينية طلبت من إنتر ميلان الحصول على 8 ملايين يورو سنوياً للموافقة على بقاء ماورو إيكاردي رفقة عملاق مدينة ميلانو، وحاولت الضغط بورقة وجود عرض من ريال مدريد لضم اللاعب.