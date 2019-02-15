رياضة | كيف سيكون شكل ليفربول في حال رحيل محمد صلاح ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون شكل ليفربول في حال رحيل محمد صلاح ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإيطالية في الفترة الأخيرة، إن إدارة يوفنتوس تنوي عرض مبلغ 44 مليون يورو، بالإضافة إلى اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل إنهاء صفقة صلاح إلى العملاق الإيطالي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كيف سيكون شكل ليفربول في حال رحيل صلاح ؟.

- سيعاني المدرب الألماني يورجن كلوب بشكل كبير في الجانب الأمامي حال رحيل صلاح والتعاقد مع ديبالا، حيث سيكون الفريق ليس لديه اللاعب المهاجم الصريح، والذي يعتمد كلوب على صلاح في هذا المركز خلال معظم المباريات الهامة للفريق في الموسمين الماضي والحالي.

- سيغير نادي ليفربول طريقة لعبه داخل الملعب، حيث يلعب كلوب حاليا بطريقة 4-2-3-1، بوجود صلاح كمهاجم رئيسي، ويلعب الثلاثي ماني على اليسار، وشاكيري على اليمين، والبرازيلي فيرمينيو تحت صلاح مباشرة، ولكن في حال التعاقد مع ديبالا ورحيل صلاح سيلعب الفريق بطريقة 4-3-3 وسيكون الأرجنتيني بديلا لشاكيري، وسيحتاج الفريق للتعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي.

- الجانب التهديفي سيقل بشكل كبير للريدز، حيث أن ديبالا ليس بنفس قدرات صلاح التهديفية، وهذا ما ظهر في المواسم السابقة، وجعل صلاح ينافس على لقب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

- شاكيري سيكون الخاسر من تلك الصفقة، بسبب أنه لن يكون أساسيا مع الفريق، وان ديبالا سيحصل على مركزه داخل الملعب، وسيتعاقد الفريق مع مهاجم صريح ليلعب بديل لمحمد صلاح.