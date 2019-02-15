رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 15-2-2016.. عقوبة جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 15-2-2016.. عقوبة جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ونجح الفريق الملكي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة إلى 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*بنزيما لاعب الشهر في ريال مدريد

حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة "Mahou" كأفضل لاعب في النادي الملكي، خلال شهر يناير الماضي.

وجاء ذلك بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب داخل صفوف الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وشارك بنزبما في ثمانية مباريات من أصل تسعة، وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، ونجح في جذب أنظار الجميع بأن الساحر مازال لديه الكثير من العروض يود أن يقدمها داخل المستطيل الأخضر.

وقبل بداية التدريب الجماعي للاعبي الريال استعدادا لمباراة جيرونا، حصل اللاعب على الجائزة في المركز الرياضي للفريق.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

*اليوفي يستعد لخطف صفقة مدريد القادمة

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة إنتقال مهاجم إنتر ميلان إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، وخطف اللاعب من رادرار ريال مدريد الذي يسعى لضم اللاعب.

وكسفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، عن مفاجأة بعد قيام جورجيو كيلينب بمتابعة الحساب الرسمي لماورو إيكاردي مهاجم الإنتر على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة يمكن اعتبارها بمثابة إشارة على قرب انتقال ماورو إيكاردي لصفوف اليوفي في الصيف المقبل.

وألمحت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي في وقت سابق إلى احتمالية انتقال مهاجم الإنتر إلى يوفنتوس قبل أن يبقى اللاعب في إنتر ميلان.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

*إيسكو يتدرب منفردا وفاران يبتعد بسبب الإنفلونزا

شهدت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني اليوم، بقاء المدافع رافائيل فاران بعيدًا، في حين تدرب فرانشيسكو ايسكو بمفرده قبل مواجهه جيرونا.

وخضع اللاعبين لجلسة مكثفة تضمنت اللعب بالكرة وتدريبات الضغط على الحارس بلاعبين في حين شاركوا أيضا في سباقات السرعة والتسديد على المرمى قبل أن يلعبوا مباراة مصغرة.

واستمر الثلاثي لوكا زيدان وإيسكو وماركوس يورينتي في عمليات الاستعادة والتأهيل، بينما رافائيل فاران لم يتدرب على الملعب بسبب الإنفلونزا.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

*توشاك: ينبغي على بيل أحترم ريال مدريد

وجه جون توشاك المدير الفني السابق للمنتخب الويلزي انتقادًا للويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال توشاك في تصريحات صحفية: "إصابات عديدة لجاريث بيل وإذا تمعنت في هذه الإصابات سترى أنها بسبب تصرفات غريبة ، لديه مهارات استثنائية ولكن الإصابات تكلف الكثير".

وأضاف قائلاً: "عندما تأتي إلى بلد جديد فعليك أن تتعلم لغتها من أجل احترام لهذا النادي وجمهوره، وبيل ينبغي أن يحاول في هذا الأمر".

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

*راموس: لم يكن لدي خيار سوى إرتكاب المخالفة

تحدث سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن إتهامه بالحصول على بطاقة صفراء بشكل متعمد في المباراة الأخيرة ضد أياكس في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيرجيو راموس في مقابلة مع إذاعة “راديو ماركا” الإسبانية : “أنا مندهش للغاية من كل هذا الصخب لأن الخطأ الذي قمت به كان لا مفر منه وليس لغايات أخرى ، نعم ، في الحقيقة لم يكن لدي خيار إلا بارتكاب مخالفة”.

وأشارت بعض التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحقق في مسألة تعمد اللاعب سيرجيو راموس بالحصول على بطاقة صفراء ضد أياكس، وذلك لكي يدخل الدور ربع النهائي خالٍ من أي بطاقات.

وتعرض اللاعب الدولي الإسباني للعديد من الإنتقادات بسبب حصوله على بطاقة صفراء بشكل متعمد ، وهو ما قد يؤدي إلى معاقبته في وقتٍ لاحق من جانب اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانه لمدة مباراتين.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة سانتياجو سولاري لمباراتهم القادمة أمام جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

تسريب العقوبة المنتظرة على جاريث بيل