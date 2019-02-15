شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع المهاجرين المصريين.. صلاح يتحدى البافاري وصدام ناري بين المحمدي وحجازي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض المحترفون المصريون بعض الإختبارات القوية والهامة خلال الاسبوع المقبل والذي ينطلق يوم غداً السبت حيث يخوض أكثر من لاعب مصري يشارك في الدوريات العربية والعالمية تحديات في غاية الصعوبة وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على مباريات مهاجري الفراعنة.

محمد صلاح

البداية ستكون مع الدولي محمد صلاح الذي يخوض مع فريقه ليفربول مهمة صعبة يوم الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم دور الستة عشر في الوقت الذي يعول فيه جماهير الريدز كثيراً على هداف البريميرليج في الذهاب بالفريق بعيداً بحثاً عن التتويج باللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي امام ريال مدريد الأسباني في النهائي

محمد النني

ويرغب محمد النني متوسط ميدان الجانرز في الظهور مع فريقه بالتشكيل الاساسي حينما يستضيف الجانرز فريق باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات لحساب إياب دور الاثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي بعد أن خسر فريقه ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء.

أحمد حسن كوكا

وفي بطولة الدوري اليوناني الممتاز يخوض أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس مواجهة قوية أمام آيك أثينا قبل أن يصطدم فريقه بنادي دينامو كييف الأوكراني لحساب مباريات إياب دور الاثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي.

عمرو وردة

وفي الدوري اليوناني أيضاً يتطلع عمرو ورده صانع العاب فريق أتروميتوس إستغلال الحالة المعنوية العالية التي يعيشها بسبب حصوله على جائزة أفضل محترف أجنبي في الدوري حينما يواجه فريق نادي باس جينانيا يوم غدا السبت.

محمود عبد الرازق شيكابالا

آخر العناصر المصرية المهاجرة في الدوري اليوناني محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يأمل في قياده فريقه أبولون سيمرني إلى الفوز على فريق نادي باوك على الرغم من أن المباراة تبدو قوية على رفقاء نجم القلعة البيضاء السابق.

أحمد حجازي

وفي دوري الدرجة الأولى الأنجليزي يخوض أحمد حجازي مباراتين في غاية الصعوبة الأولى ستكون أمام أستون فيلا الذي يلعب له نجم مصري آخر وهو الظهير الأيمن أحمد المحمدي ، في الوقت الذي يخوض فيه حجازي مباراة ثانية امام كوينز بارك رينجرز.

علي غزال

وفي بطولة الدوري البرتغالي الممتاز يخوض اللاعب علي غزال لاعب فييرينسي إختبار يبدو عاطفياً بالنسبة له حيث أنه يواجه فريق ناسيونال ماديرا الذي كان يلعب له خلال المواسم القليلة الماضية.

تريزيجية وكريم حافظ

وفي بطولة الدوري التركي الممتاز يخوض الثنائي المصري محمود حسن تريزيجة وكريم حافظ مباراة قوية مع فريقهم قاسم باشا أمام جالطا سراي بعد غداً الأحد.

محمد عبد الشافي

ينتظر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة تحدي قوي مع فريقه أمام الوصل الإماراتي لحساب مباريات كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم قبل أن يواجه فريق السابق الفتح يوم الأربعاء بالدوري.

حسين السيد

آخر المهاجرين المصريين هذا الأسبوع هو حسين السيد الظهير الأيسر لفريق نادي الاتفاق الذي يلاقي فريق الحزم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.