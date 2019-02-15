انت الان تتابع النحاس: المنافسة على المربع الذهبي حق مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

يرى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن مواجهة فريقه القادمة أمام نظيره فريق سموحة ستكون صعبة، خصوصا بعد خسارة الفريق السكندري بأربعة أهداف نظيفة أمام بيراميدز خلال مباراته في الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية لقاء فريقه أمام طلائع الجيش، الذي حسمه لصالحه، بهدفين نظيفين، قائلًا: "وصول المقاولون للمركز الرابع أمر جيد، والمنافسة على المربع الذهبي أصبح حق مشروع للجميع في الدوري.

وواصل تصريحاته، قائلًا: "عانينا خلال الفترة الماضية بسبب وكلاء اللاعبين، الذين تحدثوا مع نجوم الفريق عن عروض من أندية أخرى، مما أثر فيهم بالسلب، لكن الفوز اليوم سيعيد الثقة للجميع". وأضاف: "الفوز على طلائع الجيش سيمنح اللاعبين الثقة، ويدفعهم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة للمنافسة على المركز الرابع