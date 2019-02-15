- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع اعتداء مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد على مدرب الرائد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
قال رئيس نادي الرائد فهد المطوع إن أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد، تهجم على مدرّب نادي الرائد بالضرب والاعتداء، والأخير رفض التنازل والموضوع وصل للشرطة.
وأضاف المطوع أن أمن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة تسلم أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد للشرطة بعد اعتدائه بالضرب على مدرب نادي الرائد، الذي رفض التنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد على مدرب الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.