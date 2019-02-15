شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطلب تأجيل ودية بيراميدز مع الهلال.. ورئيس النادي السعودي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، وحسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، تأجيل مباراة الفريقين الودية والتي كان مقررًا لها 22 مارس المقبل.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتمنى من أخي سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم».

ورد رئيس الهلال، عبر حسابه الرسمي: «سيتم التنسيق مع الأخ حسام البدري على الوقت المناسب للقاء.. وغير مستغرب على معاليك حرصك الدائم على الأندية ولاعبيهم».

كان ناديا الهلال السعودي وبيراميدز قد أعلنا في وقت سابق عن إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 22 مارس المقبل، على ملعب «جامعة الملك سعود» بالعاصمة السعودية الرياض.