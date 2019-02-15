شكرا لقرائتكم فى الصباح جوريتسكا الأفضل بالبوندزليجا.. بالمساء يسجل أسرع هدف عكسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ الهدف العكسى الأسرع فى تاريخ الدورى الألمانى "البوندزليجا" خلال مواجهة البافارى الجارية حاليا أمام أوجسبورج فى افتتاح الجولة الـ 22 من المسابقة. واحرز جوريتسكا الهدف بعد مرور 14 ثانية فقط، ليكون الهدف العكسى الأسرع فى تاريخ المسابقة. ومن الأمور المثيرة للطرافة أن جوريتسكا كان قد حصل فى وقت سابق اليوم على جائزة أفضل لاعب فى البوندزليجا الشهر الماضى. وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 1-1 بعد مرور 20 دقيقة.

هدف أوجسبورج

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