شكرا لقرائتكم زيدان يتولى تدريب تشيلسى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى السابق لريال مدريد، سيتولى مهمة تدريب تشيلسى الإنجليزى فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان سيكون مدرب تشيلسى القادم خلفا للإيطالى ماوريسيو سارى، بعد أن ترجعت نتائج البلوز فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة أمام مانشستر سيتى 6-0 فى الدورى الإنجليزى، وترجع الفريق للمركز السادس فى جدول التريب، مما يهدد مشاكته فى النسخة المقبلة من دورى الأبطال.

وأضات الصحيفة أن الملياردير الروسى رومان اﺑﺮﺍﻣﻮﻓﻴﺘﺶ مالك تشيلسى وعد زيدان بالحفاظ على نجوم الفريق أمثال البلجيكى ايدين هازارد، بالإضافة إلى التعاقد مع إيسكو والأرجنتينى ماورو ايكاردى، حيث قام ابراموفيتش بالاتصال به ووعده بالكثير من الأمور التى من شأنها أن تقنع الفرنسى بقبول المهمة.