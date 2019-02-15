شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن أسماء كتيبة الإنتاج لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء غداً السبت على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام .

وضمت القائمة 20 لاعبا هم : "عامر عامر واحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل واحمد شديد قناوي واحمد رؤوف ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق واحمد مجدي وحماده ناصر وعلاء سلامة وموسي دياورا وغنام محمد ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن بودي ومصطفى الجمل وجيمس تيدي ووهاب انان ومحمود حماده ومحمد مسعد ".

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

وكان الإنتاج الحربي قد استعد للأهلى بمباراة ودية مع المقاولون العرب خسرها بهدفين مقابل هدف،على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

يغيب عن صفوف الانتاج الحربى فى مباراة الليلة الثنائى محمد رجب مهاجم الفريق الذى مازال يعانى من إصابة جزع فى الرباط الخارجى للركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس ويغيب لنهاية الموسم ، بينما يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود الثنائى موسى دياورا وعبد الرحمن فاروق فى مباراة الاهلى ابعد انتهاء إيقافهم بداعى الحصول على الانذار الثالث .