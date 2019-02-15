شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يفلت من الهزيمة ويتعادل مع الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص اتحاد جدة نقطة ثمينة بعد تعادله في الوقت القاتل أمام الرائد 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يوم الجمعة، في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بإثارة كبيرة بعدما تمكن الرائد من افتتاح التسجيل بعد مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه عبدالله المقرن الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي أحمد حمودان ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني، وحاول الاتحاد العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه فهد المولد لعرضية زميله منصور الحربي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة محققة للاتحاد وتحديداً لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة، ولم يتوقف هجوم الاتحاد وكاد قائده المغربي كريم الأحمدي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس عز الدين دوخة، وقبل نهاية الشوط سنحت فرصة محققة للرائد لتسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى مهاجمه البلجيكي لومبو مبويو عرضية مميزة مم زميله عبدالله الشامخ أمام المرمى الخالي إلا أنه أطاح بها خارج الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الرائد بتغييرين بدخول المهاجم صالح الشهري وزميله محمد الشريمي كبديلين للبلجيكي مبويو ومتعب المطلق، في حين دفع الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الاتحاد باللاعب عبدالعزيز البيشي بديلاً للايفواري سيكو سانوغو.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه غاري رودريغيز أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي تصدى لها، ولم يتوقف هجوم الاتحاد وأهدر لاعبه غاري رودريغيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الصربي بيتروفيتش إلا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك.

وعند الدقيقة 80 كاد مهاجم الرائد صالح الشهري أن ينهي آمال الاتحاد بتسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله أحمد حمودان ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس فواز القرني، وفي الدقائق الخمس الأخيرة تواصلت اثارة المباراة حيث كاد الصربي بيتروفيتش أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد أمام المرمى الخالي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع المصري محمد عطوة الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ورد الرائد بهجمة مرتدة محققة عقب تلقي لاعبه عبدالله المقرن تمريرة من زميله صالح الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 90+1 تمكن مهاجم الاتحاد البديل عبدالرحمن الغامدي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله فهد المولد بقدمه في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 24 نقطة في المركز العاشر، وارتفع رصيد الاتحاد الى 15 نقطة في المركز قبل الأخير.