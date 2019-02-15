تركي آل الشيخ يطلب تأجيل مباراة بيراميدز والهلال السعودي

صدى البلد - نور عادل وجه المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة إلى الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وذلك بشأن مباراة الفريقين المرتقبة. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى من أخي سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم". وكان الفريقان اتفقا على خوض مواجهة ودية بينهم...

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