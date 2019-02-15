مصدر لمصراوي: ننتظر قرار الأمن قبل إرسال خطاب رسمي للأهلي بشأن التعديلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري، إن الجبلاية تنتظر خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية لتحديد موقفها بشأن التعديلات الجديدة التي قامت بها لجنة المسابقات مؤخرًا.

المصدر أوضح لـ"الخليج 365" سبب عدم إرسال خطاب رسمي لإدارة الأهلي بشأن التعديلات الجديدة :"حتى الآن لم نصدر أي خطاب رسمي لأي جهة انتظارًا لمعرفة رأي الأمن سواء بالموافقة أو الرفض بشأن التعديلات الجديدة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر في 28 فبراير الجاري بدلاً من مواجهة الدوري لتقام هذه المواجهة في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وشهدت الساعات الماضية إصدار مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا أوضح خلالها عن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بشأن أزمة تعديلات الدوري.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عن انتظاره خطابًا رسميًا بشأن تعديلات جدول الدوري بجانب مواعيد كأس مصر لتحديد موقفه.