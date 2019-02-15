مدرب المقاولون: المنافسة على المركز الرابع حق مشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام سموحة ستكون صعبة، خاصة بعد خسارة الفريق السكندري برباعية أمام بيراميدز.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن خسارة سموحة أمام بيراميدز برباعية دون رد، سيجعل المواجهة المقبلة أمامهم صعبة للغاية، بالإضافة لوجود الفريق السكندري في مركز لا يليق به.

وأضاف، أن نادي سموحة كبير لكنه يقابله سوء توفيق خلال الفترة الماضية، والنتيجة السلبية الأخيرة له أمام بيراميدز تزيد من صعوبة الأمور على المقاولون.

وأوضح، أن تحقيق المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين دون رد، سيمنحه فريقه مزيد من الثقة قبل مواجهة سموحة.

وأشار إلى أن وصول المقاولون للمركز الرابع أمر جيد، والمنافسة على المربع الذهبي أصبح حق مشروع للجميع في الدوري.

وأصبح المقاولون العرب في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 31 نقطة متفوقًا على الثنائي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة بفارق الأهداف، في المقابل تلقى الجيش الخسارة التاسعة له في الدوري ليظل في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.