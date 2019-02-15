الزمالك يقرر.. طائرة خاصة لرحلة أنجولا.. وسفر فتحي لألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص طائرة خاصة لتقل فريق كرة القدم في رحلته إلى أنجولا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في الثالث من مارس المقبل.

ويأتي قرار الطائرة الخاصة بسبب طول رحلة السفر التي تستغرق 15 ساعة في حالة التحليق بطائرة ركاب عادية في خطوطها المُعتادة، بينما سيتقلص وقت الرحلة بطائرة خاصة إلى 7 ساعات فقط.

كما قرر مجلس الإدارة اصطحاب طباخ مع بعثة الفريق في أنجولا ليتولى عملية تغذية كل أفراد البعثة بدلاً من الاعتماد على أطعمة من الخارج.

وعلى جانب أخر اعتمد المجلس الأبيض قرار سفر اللاعب مصطفى فتحي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد أن عانى من إصابة في الركبة مؤخراً.

فتحي كان قد سافر في الموسم الماضي إلى ألمانيا قبل أن يعود للملاعب مجدداً، لكن عادوته آلام الإصابة ليقرر الزمالك عرضه على المتخصصين في ألمانيا.



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص طائرة خاصة لتقل فريق كرة القدم في رحلته إلى أنجولا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في الثالث من مارس المقبل.