تقرير.. مختار أمام الأهلي.. 18 تجربة بلا فوز.. ونجاح استثنائي مع إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في موسم 2006-2007 بدأ مختار مختار المدير الفني الحالي لفريق الإنتاج الحربي مواجهاته مع الأهلي عندما كان مدربًا لفريق بتروجيت الصاعد وقتها في الدوري الممتاز في مباراة انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (4-0).

مختار والذي يمتلك سجلاً سلبيًا في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، يتطلع لتحقيق فوزه الأول على الأحمر بالدوري، في مباراة السبت والتي تأتي ضمن المرحلة 22 من عمر المسابقة حيث كانت آخر مبارياته أمام الأهلي في الموسم الحالي، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي ضمن الأسبوع الخامس.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، تاريخ مواجهات مختار أمام الأهلي:

- (2006 -2007):

في موسم مختار الأول مع بتروجيت واجه الأهلي مرتين في مسابقة الدوري الأولى انتهت لصالح الأحمر بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة الدور الثاني والتي أقيمت بالسويس انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

- (2007 - 2008):

في الموسم التالي لمختار مع بتروجيت واجه الأهلي مرتين في مسابقة الدوري وانتهى اللقائين بفوز الأحمر في المناسبتين بواقع (2-0) في الدور الأول، و(3-1) في الدور الثاني.

- (2008 -2009):

مختار واصل فشله للموسم الثالث على التوالي في تحقيق نتيجة الفوز على الأهلي حيث فاز الأخير في مباراة الدور الأول بنتيجة (4-0) قبل أن ينتهي لقاء الدور الثاني بالتعادل (2-2).

- (2009 - 2010):

واجه مختار مختار المدير الفني لبتروجيت وقتها الأهلي في ثلاث مناسبات بواقع مباراتين في الدور ومباراة في كأس مصر وتحديدًا في دور ربع النهائي.

الأهلي فاز في مباراة الدور الأول بهدف دون رد قبل أن يحسم الأحمر الفوز في مباراة الدور الثاني بهدفين مقابل هدف ثم فاز الأحمر في مباراة الكأس بهدف دون رد.

- (2010 - 2011):

في موسم مختار الأول مع فريق المصري البورسعيدي تعادل الفريق الساحلي أمام الأهلي بهدف دون رد.

واستطاع مختار أن يكتب انتصاره الأول في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي عندما قاد فريقه إنبي للفوز على الأحمر بهدف نظيف في مباراة جاءت ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

- (2011 - 2012):

في مباراة الدور الأول وتحديدًا ضمن الجولة السادسة خسر إنبي أمام الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة إلا أن الموسم لم يكتمل بسبب أحداث بورسعيد.

- (2013 - 2014):

في مباراة جاءت ضمن الجولة الثانية تلقى مختار خسارة عريضة من الأهلي بأربعة أهداف دون رد ندما كان مديرًا فنيًا لفريق بتروجيت.

- (2014 - 2015):

واصل مختار السقوط أمام الأهلي عندما تلقى خسارة جديدة من الأحمر بهدفين دون رد عندما كان مديرًا فنيًا لفريق المصري البورسعيدي في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33.

- (2015 -2016):

رغم فشل مختار في تحقيق انتصاره الأول على الأهلي في الدوري إلا أنه قاد فريق الاتحاد السكندري للتعادل بهدف لكل فريق في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33 من عمر المسابقة المحلية.

- (2016 -2017):

شهد هذا الموسم تعادل مختار مختار في مناسبتين أمام الأهلي مع فرقتين مختلفين، الأولى عندما قاد فريقه الاتحاد السكندري للتعادل (2-2) أمام الأحمر في مباراة جاءت ضمن الأسبوع السابع.

وفي الدور الثاني، قاد مختار فريقه الحالي الإنتاج الحربي للتعادل بهدف أمام الأهلي في مباراة ضمن المرحلة 26 من مسابقة الدوري.

- (2017 - 2018):

بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات، تلقى مختار خلال هذا الموسم خسارتين مع الإنتاج أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

الخسارة الأولى كانت في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية كرر الأحمر تفوقه بنفس النتيجة.