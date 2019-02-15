تركي آل الشيخ يطلب تأجيل ودية الهلال وبيراميدز

طلب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفية بالسعودية، إلدارة ناديي بيراميدز والهلال، بتأجيل المباراة الودية، التي كانت ستجمعهم يوم 22 مارس المقبل.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز لتأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم”.