غوارديولا: مانشستر سيتي سيعاني أمام نيوبورت

توقع بيب غوارديولا أن “يعاني” فريقه مانشستر سيتي حين يواجه نيوبورت كاونتي المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم في الدور الخامس لكأس الاتحاد غداً السبت.

وحث المدرب الإسباني لاعبيه على التأقلم مع أرضية ملعب رودني باريد.

وتصدر مايكل فلين مدرب نيوبورت، الذي يحتل حالي المركز 15 في دوري الدرجة الرابعة، عناوين الصحف حين أطاح بفرق كبيرة من كأس الاتحاد وفاز على ليستر سيتي وميدلسبره.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “سنواجه مشاكل لأن لاعبيهم أطول وأقوى من لاعبينا، كما أنهم سيكونون أفضل منا في بعض الأمور، استعددنا للمباراة ونكن كل الاحترام للمنافس الذي خاض مسيرة رائعة في البطولة وانتصر على ليستر سيتي وميدلسبره، ما أنجزوه كان رائعاً”.

وأضاف: “نحن مستعدون للمباراة فهذه ليست المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة في الكأس خارج أرضنا في مواجهة منافس من درجة أدنى، لكنني أؤكد لكم أننا سنخوض المباراة بمنتهى الجدية”.

واعتادت تشكيلة سيتي التي تضم لاعبين يقدرون بملايين الجنيهات على خوض مباريات على الأرضية الجيدة بملعب الاتحاد وغيرها من الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذه التشكيلة ستواجه اختباراً حقيقياً على أرض إستاد رودني باريد وهو ملعب نيوبورت كاونتي إضافة لفريقين آخرين للرجبي في ويلز.