دييجو سيميوني: جددت لأتلتيكو مدريد بسبب هؤلاء

اعترف المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني” بأنه لم يكن ليمدد عقده مع إدارة النادي حتى عام 2022 دون مساعدة من لاعبيه، قائلاً أنهم منحوه الدفعة لاتخاذ القرار نهاية الأسبوع الماضي.

ويحصل دييجو سيميوني على ضمانات مستمرة من إدارة أتلتيكو مدريد ببقاء نجوم الفريق أمثال أنطوان جريزمان وكوكي وجودين وأوبلاك وأنخل كوريا، بالإضافة لتلبية معظم رغباته في سوق الانتقالات.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، والذي عقد اليوم الجمعة “لاعبو الفريق هم العنصر الأهم والدافع لمواصلة التطور، لقد شجعونني على تمديد عقدي حتى عام 2022”.

وعن ترشيحه للتدريب في إنجلترا أو العودة إلى الفريق الذي مثله في إيطاليا (الإنتر) لتدريبه والعمل مع مواطنه خافيير زانيتي، قال “أنا لم أسمع أو أقرأ شيئًا، لديّ هدف محدد في رأسي، ومقتنع بصحة اتخاذي لخطوة التجديد”.

الفائز بـ 7 ألقاب مع أتلتيكو مدريد منذ توليه مسؤولية تدريب في ديسمبر 2011 خلفًا للمدرب كيكي فلوريس سانشيز: “اللاعبون دفعونني نحو اتخاذ قرار التمديد، لقد أظهروا لي أن التحسن ومواصلة التطور ممكنًا، وهذا يوقظ بداخلي أفضل الجينات في دمي وهي جينات حب المنافسة، لديّ ثقة بهؤلاء اللاعبين وفي إدارة النادي”.