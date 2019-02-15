رئيس الزمالك يناقش مستقبل الفريق ويؤكد: قادرون على تحقيق الثلاثية

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حرص المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك على عقد جلسة مع الجهاز الفنى للفريق ، واللاعبين بحضور كلا من أسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والقائم بمهام أمين الصندوق ، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ، للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والدورى العام وكاس مصر .
وأكد رئيس الزمالك ، أن اداء الفريق خلال مباراتي جورماهيا الكينى ونصر حسين داي الجزائري في بطولة الكونفدرالية ، سيطر عليه حالة من الاستهتار والتراخي وإهدار العديد من الفرص السهلة ، التى كانت كفيله بتحقيق الفوز بالمباراتين ، وتصدر قمة المجموعة من بداية المشوار .
وأشار مرتضى منصور ، أن الكل يرشح الزمالك للتتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الافريقية ، في ظل ما يمتلكه من لاعبين على أعلي مستوى ، مشيرا بأن إمكانيتهم تؤهلهم لتحقيق بطولة دوري الأبطال الافريقي.
وأكد رئيس الزمالك ، أن الفارس الأبيض قادر على التتويج بطولة الدوري العام ، وكاس مصر ، والكونفدرالية الافريقية ، بشرط الاداء الرجولي والقتالي والاصرار على الفوز والمكسب ، مشيرا بأن الفريق يحتاج خلال المرحلة المقبلة ال 11 لاعب مقاتل داخل المستطيل الاخضر .
وأوضح مرتضى منصور ، بانه فرصة الفريق للصعود لدور ال 8 في بطولة الكونفدرالية الافريقية كبيرة جدا ، في ظل وجود 4 مباريات مقبلة ، وفى حالة الفوز بها سوف يتربع الفريق على عرش قمة المجموعة .
وانتقد رئيس الزمالك ، حالة الرعونة والاستهتار وغياب اللعب الجماعي التي ظهرت على بعض لاعبي الفريق خلال مباراتي جومارهيا ونصر حسين داى ، والتي كانت السبب في خسارة 5 نقطة كانت
وأكد مرتضى منصور ، بأنه لن يقبل حتى اى حالة من الاحوال ، التهاون أو التقصير في أى مباراة ، خاصة وأن الادارة حريصة على تلبية كافة الطلبات وصرف المكافآت والمستحقات المالية لهم بشكل منتظم ، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم من أجل التتويج بمختلف البطولات .
وطلب رئيس الزمالك ، من لاعبى الزمالك خوض جميع اللقاءات المقبلة سواء في بطولة الدورى العام أو الكونفدرالية الافريقية ، بروح قتالية عالية وأن يكون لديهم إصرار على الفوز وحصد النقاط الثلاث مهما كان المنافس ، لانهم أفضل عناصر فى مصر وأفريقيا ويمتلكون أمكانيات تفوق منافسيهم بمراحل كبيرة .
وطلب منصور ، من لاعبي الفريق التركيز في مباراتى أنبي وطلائع الجيش المقبلتين ببطولة الدورى العام من أجل الفوز وحصد النقاط ، للحفاظ على فارق النقاط مع بيراميدز والاهلي ، مشيرا أن الاول ينافس من خلال لاعبيه والثانى بالحكام ، وأن فوزهم بجميع المباريات يمنحهم المزيدة من الثقة ويصيب منافسيهم بحالة من الاحباط .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يناقش مستقبل الفريق ويؤكد: قادرون على تحقيق الثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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