رئيس الزمالك يناقش مستقبل الفريق ويؤكد: قادرون على تحقيق الثلاثية

فريق الزمالك (أرشيفية)

كتب - مصطفى جويلي

حرص المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك على عقد جلسة مع الجهاز الفنى للفريق ، واللاعبين بحضور كلا من أسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والقائم بمهام أمين الصندوق ، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ، للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والدورى العام وكاس مصر .

وأكد رئيس الزمالك ، أن اداء الفريق خلال مباراتي جورماهيا الكينى ونصر حسين داي الجزائري في بطولة الكونفدرالية ، سيطر عليه حالة من الاستهتار والتراخي وإهدار العديد من الفرص السهلة ، التى كانت كفيله بتحقيق الفوز بالمباراتين ، وتصدر قمة المجموعة من بداية المشوار .

وأشار مرتضى منصور ، أن الكل يرشح الزمالك للتتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الافريقية ، في ظل ما يمتلكه من لاعبين على أعلي مستوى ، مشيرا بأن إمكانيتهم تؤهلهم لتحقيق بطولة دوري الأبطال الافريقي

وأكد رئيس الزمالك ، أن الفارس الأبيض قادر على التتويج بطولة الدوري العام ، وكاس مصر ، والكونفدرالية الافريقية ، بشرط الاداء الرجولي والقتالي والاصرار على الفوز والمكسب ، مشيرا بأن الفريق يحتاج خلال المرحلة المقبلة ال 11 لاعب مقاتل داخل المستطيل الاخضر .

وأوضح مرتضى منصور ، بانه فرصة الفريق للصعود لدور ال 8 في بطولة الكونفدرالية الافريقية كبيرة جدا ، في ظل وجود 4 مباريات مقبلة ، وفى حالة الفوز بها سوف يتربع الفريق على عرش قمة المجموعة .

وانتقد رئيس الزمالك ، حالة الرعونة والاستهتار وغياب اللعب الجماعي التي ظهرت على بعض لاعبي الفريق خلال مباراتي جومارهيا ونصر حسين داى ، والتي كانت السبب في خسارة 5 نقطة كانت

في متناول الأيادي ، مؤكدا أن كرة القدم لعبة جماعية ، وعلى الجميع التعاون داخل المستطيل الأخضر .

وأكد مرتضى منصور ، بأنه لن يقبل حتى اى حالة من الاحوال ، التهاون أو التقصير في أى مباراة ، خاصة وأن الادارة حريصة على تلبية كافة الطلبات وصرف المكافآت والمستحقات المالية لهم بشكل منتظم ، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم من أجل التتويج بمختلف البطولات .

وطلب رئيس الزمالك ، من لاعبى الزمالك خوض جميع اللقاءات المقبلة سواء في بطولة الدورى العام أو الكونفدرالية الافريقية ، بروح قتالية عالية وأن يكون لديهم إصرار على الفوز وحصد النقاط الثلاث مهما كان المنافس ، لانهم أفضل عناصر فى مصر وأفريقيا ويمتلكون أمكانيات تفوق منافسيهم بمراحل كبيرة .

وطلب منصور ، من لاعبي الفريق التركيز في مباراتى أنبي وطلائع الجيش المقبلتين ببطولة الدورى العام من أجل الفوز وحصد النقاط ، للحفاظ على فارق النقاط مع بيراميدز والاهلي ، مشيرا أن الاول ينافس من خلال لاعبيه والثانى بالحكام ، وأن فوزهم بجميع المباريات يمنحهم المزيدة من الثقة ويصيب منافسيهم بحالة من الاحباط .