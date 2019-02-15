12 مليون جنيه للاتحادات الرياضية استعدادا لطوكيو

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن صرف 12 مليون جنيه للاتحادات الرياضية بمعدل 500 ألف جنية لكل اتحاد رياضى يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 إضافة إلى صرف الدعم المالى السنوى المخصص من قبل الوزارة لكل اتحاد إضافة إلى

رعاية الابطال الدوليين والاولمبيبن من خلال مشروع التميز التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الدولة تولى اهتمام كبير بالابطال من أجل حصد الميداليات العالمية والاولمبية

لمصر إضافة إلى مواصلة الانجازات على المستوى الدولي والاولمبى.

وقال إن هناك لجنة من قبل وزارة الرياضة لمتابعة برامج وخطط الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى حل جميع المشاكل التى تواجه الابطال مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتسديد جميع ديون الاتحاد آت من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى العالمية والاولمبية