12 مليون جنيه للاتحادات الرياضية استعدادا لطوكيو

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن صرف 12 مليون جنيه للاتحادات الرياضية بمعدل 500 ألف جنية لكل اتحاد رياضى يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 إضافة إلى صرف الدعم المالى السنوى المخصص من قبل الوزارة لكل اتحاد إضافة إلىرعاية الابطال الدوليين والاولمبيبن من خلال مشروع التميز التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الدولة تولى اهتمام كبير بالابطال من أجل حصد الميداليات العالمية والاولمبية
وقال إن هناك لجنة من قبل وزارة الرياضة لمتابعة برامج وخطط الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى حل جميع المشاكل التى تواجه الابطال مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتسديد جميع ديون الاتحاد آت من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى العالمية والاولمبية
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