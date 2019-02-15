رياضة | أيمن المزين يؤازر لاعب طنطا بعد إصابته بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن المزين يؤازر لاعب طنطا بعد إصابته بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص "أيمن المزين" المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، علي مؤازرة "محمد أسعد" لاعب الفريق، بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة كفر الشيخ التي أقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة 18 للمجموعة الثالثة بحري من دوري الممتاز ب، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف.

ونشرت "صفحة النادي الرسمية" عبر موقع فيس بوك، رسالة من المدير الفني، قائلا "الرجولة والادب والأحترام، وحش في الملعب، هفتقدك في الملعب يا نجم، لكن انت عارف قيمتك عندي الف سلامة عليك يا اسعد، ومنتظرك في الممتاز مع طنطا باذن الله، افضل من الاول من الاول مليون مرة، شفاك الله وعافاك".

وكشف مصدر داخل النادي، بأن الإدارة تناقش حاليا الجهاز الطبي عن إمكانية إجراء العملية للاعب في أقرب وقت، ومن المتوقع أن يجري اللاعب العملية خلال أيام.