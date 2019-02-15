رياضة | الاتحاد يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الاتحاد بصعوبة بالغة أمام الرائد بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة، في إطار المباراة التي جمعتهما بختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الرائد هدف مبكر عن طريق عبدالله المقيرن خلال الدقيقة 7، وتعادل بهدف متأخر عن طريق اللاعب عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي شهد تألق كبير من فواز القرني حارس النمور.

وبهذا التعادل؛ يرفع الرائد رصيده للنقطة 24 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بينما الاتحاد يصل للنقطة 15 في المركز قبل الأخير.

وسيكون نادي الاتحاد أمام مواجهة نارية في الجولة الحادية والعشرين أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية وذلك يوم الخميس المقبل.