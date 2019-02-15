رياضة | جماهير ريال مدريد تحدد طلبا واحدا للموافقة على ضم "إيكاردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تحدد طلبا واحدا للموافقة على ضم "إيكاردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت جماهير ريال مدريد الإسباني شرطًا واحدًا، من أجل الموافقة على التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلين مشكلته الأخيرة مع إدارة فريقه.

وسحب نادي الإنتر شارة القيادة من إيكاردي، بعد تصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، التي قالت فيها " إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات زوجة إيكاردي أثارت غضب إدارة الإنتر والتي أعلنت على أثرها سحب شارة القيادة من اللاعب.

جماهير الفريق الملكي حددت طلبًا واحدًا للموافقة على ضم إيكاردي، وهو أن ينفصل عن زوجته واندا نارا من أجل انضمامه إلى صفوف المرينجي.