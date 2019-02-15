رياضة | رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام فروسينوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام فروسينوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية لفريق اليوفي لمواجهة فروسينوني، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس لمواجهة فروسنيوني كالتالي:

حراسة المرمى:تشيزني

الدفاع: جواو كانسيلو – بونوتشي – كييليني – دي سكيجليو

الوسط: بنتانكور – سامي خضيرة – ايمري كان

الهجوم: ديبالا – رونالدو – ماندزوكيتش