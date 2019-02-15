رياضة | كلوب يستفز جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يستفز جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن مواجهة فريقه ضد بايرن ستكون صعبة للغاية، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "حظوظنا في مواجهة بايرن ميونيخ ستكون متساوية، وان الفريق الألماني يملك لاعبين مميزين خاصة في الخط الأمامي".

وواصل : "اتمنى حصول بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، واستبعد عودة البايرن في المنافسة علي البوندسليجا بعد تراجعه في النتائج".

ويعاني نادي ليفربول من غيابات عديدة على مستوى الخط الدفاعي في مباراة بايرن ميونيخ، حيث يغيب فان دايك للايقاف، ويغيب لوفرين وجوميز بسبب الإصابة.