رياضة | تعليق مثير من راموس على تعمد الحصول على إنذار أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من راموس على تعمد الحصول على إنذار أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، إنه مندهش من الهجوم الشديد عليه بعد الانذار الذي حصل عليه في مباراة اياكس بدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات لصحيفة "الماركا"، إن لم يقول انه تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال اللقاء، من أجل الغياب عن مباراة الإياب.

وأضاف : "كنت مجبرا على ارتكاب الخطأ ضد لاعب اياكس، لتعطيل الهجمة الخطيرة لهم في الدقائق الأخيرة، ولكني لست متعمدا لذلك".

وتابع : "اذا تعمدت الغياب ضد اياكس في دور ال16، كان الأفضل لي الحصول على البطاقة ضد روما بدور المجموعات بعد ضمان الصدارة، ولكني لم افعل ذلك أيضا".