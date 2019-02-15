رياضة | إنها تقترب بالفعل.. أهم صفقات يوفنتوس على وشك الحسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنها تقترب بالفعل.. أهم صفقات يوفنتوس على وشك الحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الإيطالي جورجيو كيليني قائد يوفنتوس بتوريط ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الحالي وقائد الفريق السابق في أزمة جديدة مع النيراتزوري.

وقام كيليني بمتابعة إيكاردي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" وهو ما زاد غضب جماهير الإنتر ضد المهاجم الأرجنتيني، رغم أنه لم يتحمل مسؤولية متابعة قائد اليوفي له، مما يدل على قرب رحيل إيكاردي إلى السيدة العجوز

وكان نادي إنتر قد أعلن عن تجريد إيكاردي من شارة قيادة الفريق التي حملها طيلة السنوات الماضي فجأة وبدون إبداء أسباب واضحة لذلك القرار.

وذكرت تقارير صحفية أن يكون السر خلف قرار تجريد "إيكاردي" من شارة قيادة الفريق، بعدما اكتشف توقيع اللاعب على عقودًا مع فريقًا آخر أثناء مفاوضاته لتجديد تعاقده مع النيراتزوري.