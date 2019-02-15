رياضة | دويتو مع الدون.. تشكيلة نارية ليوفنتوس في حالة التعاقد مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دويتو مع الدون.. تشكيلة نارية ليوفنتوس في حالة التعاقد مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت الصحف الإيطالية جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بسبب حديثها عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وذلك بعد رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وقالت التقارير الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم مبلغ 200 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح الذي يقدم مستوى مميز منذ الموسم الماضي مع ليفربول ويعد من أهم عناصر الفريق الانجليزي.

ويحاول نادي ليفربول منع إتمام هذه الصفقة خصوصاً أن محمد صلاح من أهم عناصر الريدز ولا تريد الإدارة تكرار ما حدث في صفقتي لويس سواريز وفيليبي كوتينيو.

رحيل صلاح إلى يوفنتوس يعتبر ضربة قوية لخط هجوم ليفربول بعد الأداء الكبير والمميز له في الفريق على مدار موسمين حتى الآن حيثُ سجل في الموسم الحالي 17 هدفاً وينافس على صدارة الهدافين مع سيرخيو أجويرو.

وعلى الجانب الآخر؛ سيكون انتقال صلاح إلى يوفنتوس إضافة قوية لخط هجوم السيدة العجوز وسيجد المصري الدولي فرصة كبيرة للمشاركة خصوصاً أن الأرجنتيني باولو ديبالا أصبح قريباً من ريال مدريد في الصيف المقبل.

وفيما يلي نستعرض لكم تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في حالة رحيل صلاح إلى يوفنتوس وانتقال ديبالا للدوري الاسباني:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو – بونوتشي – كيليني - خوان كانسيلو

الوسط: بيانيتش – سامي خضيرة (إيمري كان) – ماتويدي (بينتاكور)

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ماندزوكيتش - محمد صلاح