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اونلاين | (بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

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(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف
مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي، ننقل لكم مباشرة على مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.

مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

القنوات الناقلة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.

يوفنتوس Vs فروسينوني. 

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : سوار الذهب .

نتيجة مباراة الذهاب : فروسينوني (0-2) يوفنتوس.
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.

موعد المباراة : 

10:30 مساءاً بتوقيت .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

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