اونلاين | (بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

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(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف
مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي، ننقل لكم مباشرة على مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.
مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف
القنوات الناقلة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.
يوفنتوس Vs فروسينوني.
البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 24).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .
المعلق : سوار الذهب .
نتيجة مباراة الذهاب : فروسينوني (0-2) يوفنتوس.
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف
موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي.
موعد المباراة :
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:30 مساءاً بتوقيت العراق .
9:30 مساءاً بتوقيت السودان .
10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:30 مساءاً بتوقيت تونس .
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:30 مساءاً بتوقيت قطر.
7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف