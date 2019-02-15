اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس على ملعبه نظيره فروسينوني مساء اليوم الجمعة 15/2/2019 ويأتي ذلك خلال المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويلتقي فريق يوفنتوس مع فروسينوني على ملعب أليانز أرينا مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويحتل حالياً نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة بينما نادي فروسينوني يتواجد في المركز التاسع عشر وفي رصيده 16 نقطة بعد خوض 23 جولة حتى الآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويتوقع أن يلعب يوفنتوس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، مارتن كاسيريس، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كاريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا

وستكون مباراة يوفنتوس مع فروسينوني في الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق سوار الذهب.

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