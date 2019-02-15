انت الان تتابع تفاصيل خبر لجنة حكام الاتحاد الأوروبي تشيد بنظام الـ"VAR" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 09:47 مساءً - أشاد روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بنظام حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" في كل الملاعب التي استضافت مباريات ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وقال روسيتي، في بيان له عبر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، اليوم الجمعة: إن "نظام حكم الفيديو المساعد يعمل على أكمل وجه في كل الملاعب وأدى طواقم التحكيم عملهم على أعلى مستوى، وأنا سعيد جداً بالطريقة التي تم بها استخدام النظام".

وتم استخدام هذا النظام لأول مرة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا، وحسم مواقف مثيرة للجدل خاصة في حالات التسلل وركلات الجزاء.

وقال روسيتي في بيان بموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت: "أنا سعيد جداً بالطريقة التي تم بها استخدام نظام حكم الفيديو المساعد".

وكان أكثر القرارات المثيرة للجدل عندما حرم حكم الفيديو المساعد نادي أياكس من هدف في مرمى ضيفه ريال مدريد بضربة رأس من نيكولاس تاجليافيكو، الذي أصبح صاحب أول هدف يتم إلغاؤه في تاريخ دوري الأبطال، بعدما تشاور الحكم السلوفيني دامير سكومينا مع حكم الفيديو المساعد بشأن وجود تسلل ضد دوسان تاديتش.

وأيد الاتحاد الأوروبي قرار حكم الفيديو المساعد، لكن ثارت أسئلة عن الوقت الذي استغرقه القرار والذي وصل إلى ثلاث دقائق، في حين وعد روسيتي بالعمل على تحسين كفاءة النظام.

وبين روسيتي أن الشيء الأكثر أهمية أن الحكم اتخذ القرار الصحيح، والدقة أكثر أهمية من السرعة.