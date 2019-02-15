انت الان تتابع كرة يد.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك المتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

واصل فريق الأهلي لكرة اليد، مطاردة الزمالك على الصدارة، بعد الفوز على هليوبوليس في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 31-24، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، كما حقق الفارس الأبيض الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، ضمن إطار مباريات الجولة ذاتها، في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي، بهذه النتائج رفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-7، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين وكان التعادل هو لغة هذا الشوط بنتيجة 17-17، لكن ذلك لم يؤثر على فوز المارد الأحمر، بالمباراة بفضل تفوقه في الشوط الأول. وفاز الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، وبالرغم من إنتهاء الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين