انت الان تتابع كرة يد.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك المتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
واصل فريق الأهلي لكرة اليد، مطاردة الزمالك على الصدارة، بعد الفوز على هليوبوليس في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 31-24، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، كما حقق الفارس الأبيض الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، ضمن إطار مباريات الجولة ذاتها، في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي، بهذه النتائج رفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-7، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين وكان التعادل هو لغة هذا الشوط بنتيجة 17-17، لكن ذلك لم يؤثر على فوز المارد الأحمر، بالمباراة بفضل تفوقه في الشوط الأول. وفاز الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، وبالرغم من إنتهاء الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-7، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين وكان التعادل هو لغة هذا الشوط بنتيجة 17-17، لكن ذلك لم يؤثر على فوز المارد الأحمر، بالمباراة بفضل تفوقه في الشوط الأول.
وفاز الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، وبالرغم من إنتهاء الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 14-14، لكن لاعبو الفارس الأبيض نجحوا في التفوق خلال الشوط الثاني وحسموه لصالحهم بنتيجة 16-8، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 30-22.
وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين.
وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذ هي المرحلة الأخيرة من الموسم التي تقام من دورين بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط على لقب البطولة.
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