انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا للإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها غدا السبت في السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز. ويأمل المدير الفني الأورجوياني تحقيق الفوز على فريق الإنتاج الحربي، لمواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز، كي يستمر الفريق في المنافسة على البطولة، التي حصد الأهلي لقبها في النسخة الماضية، خصوصا أنه ما زال لديه 3 مباريات مؤجلة قد تسهم في تعديل ترتيبه في جدول الدوري حال الفوز بها.

وتضم القائمة التي أعلن عنها لاسارتي 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، .وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجاي، وجيرالدو. ويحتل