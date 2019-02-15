انت الان تتابع الهاني سليمان: قادرون على تحقيق نتيجة جيدة ضد الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

يرى الهاني سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة ايجابية عندما يلتقي غدًا السبت مع نظيره الهلال السعودي في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، موضحًا أن لاعبي الاتحاد لديهم الرغبة في الظهور بشكل جيد بعدما أصبح الاتحاد هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولة العربية. وقال حارس الاتحاد في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد مساء اليوم الجمعة: "الهلال فريق كبير، ويضم لاعبين على أعلى مستوى، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بحجم الجهد المبذول، ولا يوجد فيها صغير وكبير، لأن الاجتهاد هو الذي يصنع الفارق".

وبسؤاله عن مدى تأثر لاعبي الاتحاد بالجماهير الهلالية، التي ستدعم الفريق السعودي في اللقاء، رد قائلًا: "لن نتأثر سلبًا بحضور الجمهور، بل سيكون حافزًا لنا لتقديم أداء أفضل، وأي لاعب كرة يحب اللعب وسط الجمهور من أجل تقديم أفضل ما لديه، وأعتقد أن اللاعبين على مدار مشوارهم في البطولة لعبوا أمام أكثر من فريق