الان تتابع تركي آل الشيخ يناشد رئيسا الهلال و بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ناشد رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي بيراميدز ،المستشار تركي آل الشيخ،اليوم كل من رئيس نادي الهلال ونادي بيراميدز تأجيل لقاء الفريقين لوقت لاحق نظرا لظروف الفريقين الدولية.

وقال آل الشيخ: “اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز لتأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم