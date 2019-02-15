الان تتابع تركي آل الشيخ يناشد رئيسا الهلال و بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
ناشد رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي بيراميدز ،المستشار تركي آل الشيخ،اليوم كل من رئيس نادي الهلال ونادي بيراميدز تأجيل لقاء الفريقين لوقت لاحق نظرا لظروف الفريقين الدولية.
وقال آل الشيخ: “اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز لتأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يناشد رئيسا الهلال و بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.