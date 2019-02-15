شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يجدد الثقة في عادل عبدالرحمن ويشرح الفارق بين سموحة وبيراميدز: «منتخب القارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تجديد الثقة في عادل عبدالرحمن، المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة أمام نادي بيراميدز، برباعية نظيفة أمس، والتي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز المصري.

وكتب «عامر» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احنا طبعا زعلانين جدا على هزيمة سموحة القاسية من بيراميدز وكنا نتمني أن نتعادل على الأقل».

وتابع: «لازم نعرف الفرق بين الفريقين فريق سموحة لكرة القدم لا يكلف النادي أموال في شراء اللاعبين ولكن النادي بيكسب من بيع اللاعبين، نادي بيراميدز اشتري لاعبيين يعتبروا منتخب القارات بتكلفة تقترب أو تتجاوز مليار جنية على الأقل، الجهاز الفني الذي كان يقودة هو جهاز فني عالمي يتكلف نصف مليون دولار شهريا على الأقل وإدارته الإدارية تكلفتها لاتقل عن خمسة مليون جنية سنويا».

واختتم: «لا يوجد وجة للمقارنة بين ما بيدنا وما بيد هذا الفريق، ولكن عملا بمبدأ الشاطر يغزل برجل غزال اتكلنا على الله، ولكن هذا لايمنع أننا لسنا في أحسن حال ومازلت أؤكد أن هناك ثلاث لاعبيين على الأقل لايصح أن يكونوا في الفريق ولن نتهاون مع أي متكاسل أو متخازل ولن نتنازل حتى نعود كما كنا وسوف نطهر أنفسنا وكلنا ثقة في الجهاز الفني الكابتن عادل عبدالرحمن وفريق العمل المساعد له».