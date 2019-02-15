شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تبرز الاشتباكات الدامية بين جماهير نابولى وزيوريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الإيطالية، الضوء على الاشباكات الدامية التى نشبت بين جماهير زيوريخ السويسرى ونظيرتها فى نابولى، فى مباراة أمس الأول، التى انتهت لصالح الفريق الإيطالى بنتيجة 3/1، التى أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدورى الأوروبى.

قالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، إن جماهير زيوريخ نصبت كمينا لجماهير نابولى على بعد كيلو من ملعب «ليتزيجروند» الذى يستضيف المباراة، ودخل الجانبان فى اشتباكات قوية.

أضافت الصحيفة أن جماهير النادى السويسرى فاجأت جماهير الفريق الإيطالى وهى فى طريقها إلى الملعب، وهاجمتها دون أى سبب.

وكتبت صحيفة «توتو ميركاتو»: «جماهير زيوريخ تعتدى دون أسباب على مشجعى نابولى»، مشيرة إلى أنه ليس هناك دوافع للهجوم من جانب مشجعى النادى السويسرى على نظرائهم الإيطاليين الذين كانوا فى طريقهم إلى الملعب.

وقالت صحيفة «توتو ميركاتو»: «اعتداء جبان على جماهير نابولى بالقرب من الاستاد»، موضحة أن جماهير النادى الإيطالى تعرضت لاعتداءات من جانب مشجعى زيوريخ بالقرب من الملعب.

وأضافت الصحيفة أن رجال الشرطة لم يتدخلوا على وجه السرعة، من أجل فض الاشتباكات التى شهدت وجود أسلحة من جانب جماهير نادى زيوريخ السويسرى.

وكان نابولى قد ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة التى كانت تضم ليفربول الإنجليزى، باريس سان جيرمان الفرنسى والنجم الأحمر الصربى، قبل أن يتجه للعب فى الدورى الأوروبى.

من جانبه، وعد أوريليو دى لورينتس رئيس نابولى بإجراء تعديلات جوهرية فى النادى بالصيف المقبل، مؤكداً أن العديد من كبار إيطاليا كانوا يرغبون بالتعاقد مع قائده ماريك هامسيك أيضاً.

وقال دى لورينتس فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كالتشيو ميركاتو»: «لقد أبقينا على هامسيك بقوة فى كل تلك الأعوام. ماسيمو موراتى رئيس إنتر السابق أراده، أليجرى مدرب يوفنتوس أراده مرتين، حين كان فى ميلان والآن فى يوفنتوس».

وأضاف: «لقد حدثنى عن الانتقال للصين فى الصيف الماضى، كان ردى أنى أتفهم الأمر، ولكن هناك مدربا جديدا يجب أن ينظم هو الأمور».

وتابع: «سيكون الصيف خاصاً بأنشيلوتى، حين أتى لم نستطع القيام بثورة فى كل شىء، ولكن سيكون هناك تغييرين أو ثلاثة تغييرات رئيسية».

وكان هامسيك قد انتقل إلى الصين بعد 12 عاماً فى ملعب سان باولو الشهير الخاص بنابولى.

من جانبه وجه السلوفيكى ماريك هامسيك قائد نادى نابولى الإيطالى، رسالة وداع إلى جماهير فريقه بمناسبة رحيله.

وقال النجم السلوفاكى فى خطابه: «أريد الاعتذار لكل جماهير الأزورى، وأودعكم بكل حزن بعد كل ما قدمتموه من أجلى».

وأضاف: «تلقيت منكم الدعم الكامل والحب غير المشروط فى الأوقات الحزينة والسعيدة، وضعت وشم نابولى على جسدى بعد أول كأس لإيطاليا منذ 25 عاماً لأنها لحظة لا تنسى».

وتابع: «لن أنسى اللحظة التى كسرت فيها رقم بروسكولوتى ومن بعده أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا».

وأردف فى حديثه: «كل ما فعلته يجعلنى فخوراً جداً بالتواجد فى نابولى مع أطفالى، وأشكر الجميع بمن فيهم رئيس النادى الذى منحنى فرصة البقاء 12 عاماً، وقبل رغبتى فى خوض تحد جديد».

وأتم: «أشكر كل المدربين الذين عملت معهم وكل من ساعدنى على النجاح فى نابولى وكذلك أصدقائى وعائلتى».

كان هامسيك قد انضم إلى صفوف نابولى فى صيف 2007 قادماً من بريشيا، ولعب 520 مباراة رسمية سجل خلالها 121 هدفا وصنع 111 هدفا آخر. ودفع نادى داليان يفانج لنابولى 20 مليون يورو لضم هامسيك، على أن يتقاضى اللاعب راتب 27 مليون يورو على عقده المستمر 3 سنوات.